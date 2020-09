Wien-Penzing: Mutter soll 45-Jährigen seit April in Keller eingesperrt haben

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, soll eine 77-Jährige ihren 45-jährigen Sohn seit April im Keller ihres Wohnhauses in Wien-Penzing eingesperrt haben.

Eine 77-Jährige soll ihren 45-jährigen Sohn seit April in den Keller ihres Wohnhaus in Wien-Penzing gesperrt haben. Die Hintergründe für die Tat waren am Donnerstagvormittag noch völlig unklar. Gegen die Frau wird wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung ermittelt.