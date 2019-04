Waffen und Drogen im Vereinslokal von Fußballfans in Wien sichergestellt

Am Donnerstag kam es zu einer Hausdurchsuchung in einem Vereinslokal. Es wurden größere Mengen Marihuana sichergestellt.

In einem Vereinslokal von Fußballfans in Wien-Penzing sind Donnerstagmittag Drogen, Waffen und verbotene pyrotechnische Gegenstände entdeckt worden. Der Mieter der Räumlichkeiten wurde angezeigt, die illegalen Gegenstände sichergestellt, berichtete die Polizei am Freitag.