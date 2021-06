Wien-Penzing: Kinder schossen mit Softair-Waffen aus Fenster

"Aus Spaß" schossen mehrere Kinder in Wien-Penzing gestern Nacht mit Softair-Waffen aus dem Fenster ihrer Wohnung. Die WEGA rückte aus und führte mit den Unmündigen ein ernstes Gespräch.

Mehrere Kinder haben in der Nacht auf Samstag in der Molischgasse in Wien-Penzing für Aufregung gesorgt. Sie wurden dabei beobachtet, wie sie um 23.15 Uhr aus einem Fenster schossen, worauf die Polizei alarmiert wurde. Da zunächst unklar war, ob es sich um "scharfe" Waffen handelte, begaben sich Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus, der WEGA sowie der Wiener Bereitschaftseinheit an den Einsatzort. Dort konnte dann Entwarnung gegeben werden.