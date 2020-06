Wien-Penzing: Kinder auf Tretroller bei Unfall verletzt

In der Missindorfstraße in Wien-Penzing wurden zwei Kinder, die auf Tretrollern unterwegs waren, bei einem Unfall leicht verletzt.

Ein 72-jähriger Autolenker bog mit seinem Pkw in eine Garageneinfahrt ein, als zwei Buben (6,8) auf Tretrollern auf dem querenden Gehsteig unterwegs waren. Der Autolenker hielt laut eigenen Angaben aufgrund des Querverkehrs an, ein Kind stieß jedoch gegen sein Auto. Das zweite Kind kam schon zuvor zu Sturz. Die Buben waren in Begleitung ihrer Mutter unterwegs.