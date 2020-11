Wien-Penzing: Jugendliche attackierten 38-Jährigen

Vier Jugendliche sollen in Wien-Penzing einen Mann attackiert haben.

Am Dienstag kam es in der Zehetnergasse in Wien-Penzing zu einer Rauferei. Ein 38-Jähriger wurde von vier Jugendlichen attackiert und verletzt.

Am Dienstag wurde die Polizei zu einer Rauferei in die Zehetnergasse in Wien-Penzing gerufen, da ein 38-jähriger Mann von vier syrischen Staatsangehörigen (17-19 Jahre) körperlich attackiert worden sein soll.

Als die Jugendlichen von einem Zeugen gestört wurden, ergriffen sie die Flucht. die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter bei einer sofort eingeleiteten Fahndung an einer Haltestelle in Ober St. Veit anhalten und vorläufig festnehmen.

Das Opfer wurde mit Verletzungen im Gesicht von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.