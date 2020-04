Wien-Penzing: Frau nach Messerstich in Hals in Lebensgefahr

Ein 32-Jähriger soll seine Frau am Freitag in Wien-Penzing mit einem Messer attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt haben.

Ein offenbar stark alkoholisierter Mann sprach am 10. April kurz vor Mitternacht einen Passanten in Wien-Penzing auf offener Straße an und schilderte ihm, soeben seine Frau mit einem Messer in der Wohnung verletzt zu haben.