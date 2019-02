Wien-Penzing: Bursch wollte mit Raub Männlichkeit beweisen

Ein klein gewachsener 17-Jähriger hatte im Vorjahr mit einem Raub seine Männlichkeit unter Beweis stellen wollen. Heute wurde er verurteilt.

Mit einem Raub hat ein 17-jähriger, auffallend klein gewachsener Bursch sich und vor allem seinen Freunden seine Männlichkeit unter Beweis stellen wollen. Zu der Tat sei es “wegen meiner Größe” gekommen, offenbarte der Jugendliche am Mittwoch am Wiener Landesgericht: “Ich wollte beweisen, dass ich auch so sein kann wie ein Großer.”

Wien-Penzing: 17-Jähriger raubte zwei Köpfe größeren Bekannten aus

Der bisher unbescholtene, in tadellosen Familienverhältnissen aufgewachsene Bursch war am 5. Juli 2018 mit zwei Freunden in einem Park in Penzing unterwegs. Dort begegnete er einem um zwei Köpfe größeren Bekannten, der auf einer Bank saß und eine elektrische Wasserpfeife rauchte. Er bat den Gleichaltrigen zunächst, probeweise an der E-Shisha ziehen zu dürfen. Nachdem ihm das erlaubt worden war, fasste er den Entschluss, dem Bekannten “alles wegzunehmen”, wie der Angeklagte vor Gericht zugab.