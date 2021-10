Wien-Penzing: Betrunkene und ihr Hund attackierten Polizisten

Am Donnerstagabend wurden Polizisten wegen einer lärmenden Gruppe alarmiert. Als die Beamten eintrafen, verhielt sich eine 23-Jährige besonders aggressiv und attackierte die Polizisten, ihr Hund biss einen Beamten außerdem in den Unterschenkel.

Bei einer Amtshandlung wegen Lärmerregung und Sachbeschädigung Donnerstagabend in Wien-Penzing ist ein Polizist von einer Betrunkenen angegriffen und dann auch noch vom Hund der Frau gebissen worden. Der Beamte musste sich nach dem Einsatz in der Breitenseer Straße in Wien-Penzing in einem Spital behandeln lassen.