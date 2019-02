Wien-Penzing: 9-Jähriger lief vor Augen des Vaters vor Auto

In Wien-Penzing wurde Montagfrüh ein 9-jähriger Bub von einem Auto erfasst. Während das Kind ins Krankenhaus gebracht wurde, legte der beim Unfall anwesende Vater einen als gestohlen gemeldeten Führerschein zur Identifikation vor.

Ein 45-jähriger PKW-Lenker wollte gegen 7.50 Uhr am Gruschaplatz nach rechts in die Linzer Straße einbiegen. Als er an der Sichtlinie des Kreuezungsplateaus anhielt, um den Querverkehr abzuwarten, wurde ihm von einem querenden PKW-Lenker die Vorfahrt gegeben. Er setzte sein Auto in Bewegung. Zeitgleich lief jedoch ein 9-jähriger Bub über die Straße, um zur gerade anhaltenden Straßenbahn zu gelangen. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind erlitt leichte Beinverletzungen.