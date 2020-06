Wien-Penzing: 18-Jähriger rammte bei Flucht vor Kontrolle ein Polizeiauto

Am Dienstagabend kam es in Wien-Penzing zu einer Verfolgungsjagd zwischen einem 18-jährigen Pkw-Lenker und der Polizei, bei der auch ein Polizeiauto gerammt wurde.

Wie die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, entzog sich ein 18-jähriger äthiopischer Staatsbürger einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle in Wien-Penzing und fuhr mit seinem Wagen davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.