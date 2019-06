Wien: "Parkanlage Ada-Christen-Gasse" eröffnet

Bei der U1-Station Unterlaa wurde eine neue Parkanlage eröffnet. Rund 20.000 Quadratmeter zwischen Ada-Christen-Gasse und der U1 Bahnlände wurden als Park neu gestaltet.

„Im Zuge der U1-Erweiterung wurden Park- und Grünflächen von Anfang an mit eingeplant. Mit dem naturnahen Erholungsraum gibt es nun mehr Lebensqualität für die Bevölkerung vor Ort. Der Zehnte besteht zur Hälfte aus Grünflächen und hat viel Erholungsmöglichkeiten zu bieten – das soll auch in Zukunft so bleiben", so Franz und Weisgram. Zwischen Ada-Christen-Gasse und U1 Bahnlände wurden rund 20.000 Quadratmeter als Park neu gestaltet.