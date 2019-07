Wien-Ottakring wird zum Klimabündnis-Bezirk

Der 16. Wiener Gemeindebezirk bekennt sich zum Klimaschutz und wird ein Klimabündnis-Bezirk. Zukünftig will man dem Klimawandel aktiv entgegentreten

"Klimaschutz ist nicht nur das Thema der Stunde. Er ist eine ständige Aufgabe, zu der wir uns in Ottakring einstimmig bekennen. Ich freue mich, dass alle Fraktionen an einem Strang ziehen", sagt Ottakrings SPÖ-Klubvorsitzende, Susanne Haase. In der letzten Sitzung der Bezirksvertretung wurde ein Allparteienantrag angenommen, wonach der 16. Bezirk zum Klimabündnis-Bezirk wird. Das Thema entspricht dem seit Jahren beschrittenen Wiener Weg, dem Klimawandel aktiv entgegenzutreten.