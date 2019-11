Wien-Ottakring: Unfalllenker beging Fahrerflucht

Sonntagnacht ereignete sich am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Lenker trotz Rotlichts in die Kreuzung fuhr. Nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen fuhr er einfach davon.

Am Sonntagabend erigenete sich gegen 22.25 Uhr der Unfall am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring.

Trotz Rotlichts in Kreuzung gefahren

Ein derzeit noch unbekannter Lenker fuhr mit seinem Wagen auf dem Gürtel und überquerte die Kreuzung mit der Gablenzgasse. Laut Zeugenaussagen fuhr er bei rotem Licht der Verkehrsampel in die Kreuzung, wo es zu einem Zusammenstoß mit einem von der Gablenzgasse querenden Pkw-Lenker (37) kam.

Fahrerflucht nach Unfall in Wien-Ottakring

Der Unbekannte bemerkte laut Wiener Polizei zwar den Unfall, beging allerdings Fahrerflucht. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Erhebungen zum Unfalllenker sind im Gange.