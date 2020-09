Wien-Ottakring: Thaliastraße wird nachts zur Baustelle

Die Thaliastraße in Wien-Ottakring wird ab Dienstag auf einer Länge von 750 Metern umgebaut. Die Bauarbeiten sollen ausschließlich nachts stattfinden, ein Fahrzeugverkehr ist möglich.

Nach Arbeiten der Wiener Linien im Bereich der Gleisplatten in der Thaliastraße zwischen Feßtgasse und Sulmgasse im 16. Bezirk muss die angrenzende Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen entsprechend angepasst werden. Am Dienstag, dem 22. September 2020, 20 Uhr, beginnt die Stadt Wien mit den Arbeiten.