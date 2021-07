Wien-Ottakring: Streit um Handy endete mit Messerstich

Ein Streit unter zwei flüchtigen Bekannten endete am Samstag am Yppenplatz in Wien-Ottakring mit einem Messerstich. Die Polizei konnte einen 23-Jährigen festnehmen.

Zwei flüchtige Bekannte haben am späten Samstagnachmittag auf dem Yppenplatz in Wien-Ottakring um ein Handy gerauft. Laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim saß ein 29-Jähriger gegen 17.45 Uhr auf einer Bank und bemerkte den ihm bekannten 23-Jährigen in der Nähe. Der Ältere bedeutete dem Jüngeren herzukommen, dieser folgte der vermeintlichen Einladung. Dann allerdings forderte der 29-Jährige das Handy seines Bekannten, sonst würde es Prügel setzen.

Zweimal mit Messer zugestochen

Der 23-jährige tunesische Staatsbürger lehnte das Ansinnen ab. Daraufhin schritt der Räuber zur Tat, nahm dem Kontrahenten das Mobiltelefon weg und deckte ihn mit Schlägen ein. Das Raubopfer wehrte sich allerdings und zückte ein Klappmesser. Damit stach der 23-Jährige zweimal zu. Zeugen verständigten die Polizei. Als die Beamten am Schauplatz eintrafen, nahmen sie den 23-Jährigen fest. Sein Kontrahent wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht und nach der Behandlung in häusliche Pflege entlassen.