Wien-Ottakring: Person bei Zimmerbrand gestorben

Am Sonntag kam es zu einem Zimmerbrand am Matteottiplatz. Ein 62-jähriger Mann kam dabei ums Leben.

Ein 62-jähriger Mann ist in der Nacht auf Montag bei einem Zimmerbrand in Wien-Ottakring ums Leben gekommen. Die Wiener Berufsfeuerwehr war nach eigenen Angaben gegen 23.20 Uhr zu dem Feuer am Matteottiplatz alarmiert worden. Nachdem sie mit einem hydraulischen Türöffner in die Wohnung eingedrungen waren, fanden sie den Leblosen in dem Appartement im zweiten Stock des Gebäudes.