Wien-Ottakring: Parksheriff stieß bei Kontrolle auf gestohlenen Pkw

Am Montag stieß ein Parksheriff im Zuge seiner Kontrolltätigkeit auf einen gestohlen Pkw in der Herbststraße in Wien-Ottakring. Die Ermittlungen laufen.

Am Nachmittag stieß ein Parksheriff im Zuge seiner Kontrolltätigkeiten auf ein als gestohlen ausgeschriebenes Fahrzeug. Der PKW sowie die darauf angebrachten Kennzeichen waren erst vor wenigen Tagen zur Fahndung ausgeschrieben worden. In Folge einer Polizeistreife konnten das Fahrzeug und Urkunden sichergestellt werden. Die Ermittlungen laufen.



Durch die EKIS-Fahndungsabfrage konnten seit 2017 über 1.330 gestohlene Fahrzeuge bzw. entfremdete Kennzeichen aufgefunden werden.

(Red)