Wien-Ottakring: Opfer mit Messer bedroht und Mercedes entwendet

In der Nacht auf Sonntag hat ein 21-Jähriger in Wien-Ottakring einem 55-Jährigen mit einem Messer bedroht und rauschte mit dem Mercedes des Opfers davon, wobei er mehrere parkende Autos beschädigte.

Der Wagen wurde später in Tribuswinkel im Bezirk Baden gefunden. Die Hintergründe der Tat waren am Montag unklar.

Bei der Suche nach dem Fahrzeugdieb schauten Polizisten auch an der Wohnadresse des jungen Ungarn nach. Dort trafen sie nur die Mutter des 21-Jährigen an. Der Sohn kam dann am frühen Sonntagabend von sich aus auf eine Inspektion. Die Mutter hatte ihn unterrichtet, dass sich die Polizei nach ihm erkundigt habe, und er wolle nun wissen, "weshalb Polizisten bei seiner Wohnung waren. Der 21-Jährige wurde anschließend festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht", berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass.