Wien-Ottakring: Mutmaßlicher Räuber flüchtet ohne Beute

Am Montag versuchte ein unbekannter bewaffneter Täter eine Trafik in Wien-Ottakring auszurauben. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief erfolglos.

Gegen 11.05 Uhr betrat ein unbekannter bewaffneter Täter am Montag eine Trafik in der Hasnerstraße in Wien-Ottakring. Von zwei weiblichen Angestellten im Alter von 59 und 66 Jahren verlangte der Unbekannte die Herausgabe von Bargeld. Laut Aussagen der Opfer soll er sie mit einer mitgebrachten Faustfeuerwaffe bedroht haben.