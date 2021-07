Wien-Ottakring: Mann drohte aus Fenster zu springen

Ein 22-Jähriger verursachte in der Nacht auf Montag in Wien-Ottakring einen Heidenlärm und drohte aus dem Fenster zu springen. Die Polizei konnte den Mann davon abhalten und fand außerdem Marihuana.

Polizisten wurden in der Nacht auf Montag wegen eines Mannes gerufen, der aus dem Fenster einer Wohnung in der Hasnerstraße in Wien-Ottakring unverständliche Worte schrie. Da die Polizisten keinen Kontakt zu dem Mann herstellen konnten, klopften sie an seine Wohnungstür. Da er nicht öffnete und die Polizisten eine Notlage nicht ausschließen konnten, wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Der Mann, ein 22-jähriger Gambier, stand nach wie vor beim offenen Fenster.