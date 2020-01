Wien-Ottakring: Frauen bestahlen 88-Jährige auf der Thaliastraße

Die Polizei Wien konnte gestern auf der Thaliastraße in Wien-Ottakring zwei mutmaßliche Taschendiebinnen festnehmen. Opfer war eine 88-jährige Pensionistin.

Bei einer Schwerpunktstreife konnte die Polizei Wien am Mittwoch kurz vor Mittag zwei verdächtige Frauen auf der Thaliastraße in Wien-Ottakring wahrnehmen. Die Beamten folgten den 23- und 28-jährigen Frauen unauffällig.

"Sie wurden gemeinsam observiert, taten aber so, als würden sie nicht zusammengehören", schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Donnerstag. Eine der beiden lenkte die Pensionistin ab, die Komplizin griff in deren Tasche. Es erfolgte die sofortige Festnahme der Bulgarinnen, sie befinden sich derzeit in Haft.