Wien-Ottakring: Festnahme nach versuchtem Raub in einem Lokal

Am Montag kam es zu einem versuchten Raub in einem Lokal in der Wiener Ottakringer Straße. Ein 32-Jähriger bedrohte die Kellner und forderte Bargeld. Er konnte festgenommen werden.

In einem Lokal in der Ottakringer Straße, forderte am 2. September gegen 8:20 Uhr ein Mann eine Angestellte auf, ihm Geld zu geben.

Er gab ihr gegenüber an, dass er ein Messer eingesteckt hat. Als sie die Herausgabe verweigerte, flüchtete der 32-jährige österr. Staatsbürger.

Polizei konnte Tatverdächtigen in Wien ausforschen

Im Zuge von Befragungen, konnte die Polizei heraufinden, dass es sich um einen ehemaligen Kellner des Lokals handelt. Er wurde ausgeforscht und festgenommen. Der 32-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Ob der Mann tatsächlich ein Messer bei sich trut blieb unklar.

Er sei auch schon Tage zuvor im Gastgarten des Restaurants von Mitarbeitern gesehen worden, berichtete Dittrich.