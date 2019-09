Wien-Ottakring: Einbrecher wollte über Markise flüchten und stürzte ab

In der Nacht auf Samstag wurde in Wien-Ottakring eine Markise einem Einbrecher auf der Flucht zum Verhängnis.

Ein Zeuge beobachtete am 31. August gegen 02.25 Uhr einen Mann, der an der Türe eines Friseurgeschäfts in der Rückertgasse hantierte und versuchte, dort einzubrechen.