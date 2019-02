Wien-Ottakring: Drogenlenker fährt Teenager in der Brunnengasse an und flüchtet

Ein 32-Jähriger fuhr Mittwochnachmittag einen 16-Jährigen auf der Kreuzung Friedmanngasse/Brunnengasse in Wien-Ottakring an und flüchtete. Die Polizei konnte den Lenker kurz darauf aufhalten.

Der 32-jährige türkischer Staatsbürger fuhr mit einem Klein-Lkw, für den er keinen Führerschein besitzt, die Friedmanngasse in Richtung Lerchenfelder Gürtel. An der Kreuzung mit der Brunnengasse übersah er einen 16-Jährigen, der die Straße auf dem Zebrastreifen überqueren wollte. Bei der Kollision erlitt der 16-Jährige Prellungen und Abschürfungen und musste von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht werden