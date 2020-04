Wien-Ottakring: Dieb rangelte mit Detektiv

Der Dieb ging in Wien-Ottakring auf den Detektiv los.

Am Samstag ging ein in einem Supermarkt ertappter Dieb in Wien-Ottakring auf einen Detekt los und drohte, ihm die Augen auszustechen.

In einem Supermarkt kam es am Samstag zu einer Rangelei zwischen einem mutmaßlichen Ladendieb und einem Detektiv. Dabei soll der Verdächtige seinem Kontrahenten gedroht haben, ihm mit einem Schlüssel die Augen auszustechen. Der 52-Jährige wurde von Polizisten in einem Park festgenommen.

Die Auseinandersetzung zwischen dem Dieb und dem Detektiv (28) eskalierte auf der Wilhelminenstraße in Wien-Ottakring. Zeugen verständigten die Polizei wegen einer Rauferei. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter versteckte sich in einem Park hinter einer Telefonzelle - vergeblich.