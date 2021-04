Betrunkener bedrohte Jugendliche in Wiener Tankstelle mit einem Messer.

Betrunkener bedrohte Jugendliche in Wiener Tankstelle mit einem Messer. ©APA

Betrunkener bedrohte Jugendliche in Wiener Tankstelle mit einem Messer. ©APA

Wien-Ottakring: Betrunkener bedrohte Jugendliche in Tankstelle

Ein stark alkoholisierter 40-Jähriger hat am Samstagabend in einer Tankstelle in Wien-Ottakring drei Jugendliche mit einem Messer bedroht.

Aus unerfindlichen Gründen hielt er es offenbar für erforderlich, die Burschen einzuschüchtern. Als er mitbekam, dass die Polizei gerufen wurde, lief der Mann davon, konnte aber im Zug einer Sofortfahndung angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Wie die Beamten feststellten, hatte der Alkoholisierte zwei Klappmesser und etwas Cannabis eingesteckt. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Mann wurde wegen schwerer Nötigung, gefährlicher Drohung und Suchtmittelbesitzes angezeigt. Zudem wurde er mit einem vorläufigen Waffenverbot belegt, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung.