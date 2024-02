Wien-Ottakring: Betrunkene 17-Jährige beschimpfte und attackierte Polizisten

Am Dienstag alarmierten Polizisten in Wien-Ottakring den Rettungsdienst, nachdem sie zwei Frauen, die offensichtlich stark betrunken waren und am Boden saßen, bemerkt hatten. Als die Beamten Hilfe anboten eskalierte die Situation.

Eine der beiden Frauen, eine 17-Jährige, beleidigte die Wiener Polizisten lautstark. Da sie trotz mehrfacher Ermahnungen weiterhin die Beamten beleidigte und laut schrie, wurde sie vorübergehend festgenommen.

17-Jährige trat bei Festnahme Wiener Polizisten

Während der Festnahme trat sie die Beamten mit den Füßen. Nach ihrer Vernehmung wurde die 17-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Die Frau gab keinen Grund für ihr Verhalten an. Die Begleiterin der 17-Jährigen wurde inzwischen medizinisch vom Rettungsdienst versorgt.