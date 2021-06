Wien-Ottakring: Balkonbrand griff auf Wohnung über

Dienstagnachmittag griff ein Balkonbrand auf eine Wohnung über. Eine Frau konnte sich in Sicherheit bringen.

Ein Feuer auf einem Balkon in der Herbststraße in Wien-Ottakring hat am Dienstagnachmittag auf die dazu gehörende Wohnung übergegriffen. Eine Frau konnte sich selbst schnell in Sicherheit bringen. Eine bettlägerige Person schaffte es bis in den Eingangsbereich und wurde von der Berufsfeuerwehr unter Atemschutz ins Freie gebracht. Der straßenseitig gelegene Balkon brannte ab, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete.