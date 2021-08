Wien-Ottakring: 38-Jähriger versetzte Polizisten Faustschlag ins Gesicht

Am Donnerstagabend wurden zwei Polizisten bei einem Einsatz in Wien-Ottakring verletzt. Ein 38-Jähriger ließ sich nicht beruhigen, er musste mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt werden.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden am 12. August gegen 20.40 Uhr wegen Musiklärms in die Fröbelgasse alarmiert. In der betroffenen Wohnung befanden sich drei Männer, wobei sich einer (38

Stbg.: Rumänien) während der gesamten Amtshandlung äußerst aggressiv

verhielt.