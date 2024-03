Wien-Ottakring: 26-Jähriger bei Einbruch in Lokal erwischt

Ein Angestellter eines Lokals in Wien-Ottakring kontaktierte am Mittwoch die Polizei und teilte mit, dass ein Alarm ausgelöst wurde.

Der Angestellte hörte selbst laute Geräusche im Inneren des Lokals in Wien-Ottakring. Die herbeigeeilten Beamten vernahmen mehrfaches metallisches Lärm aus dem hinteren Teil der Einrichtung.

26-Jähriger nach Einbruch in Lokal in Wien-Ottakring festgenommen

Bei der Durchsuchung des Lokals wurde ein Mann erblickt, der gerade das Gebäude über das Treppenhaus zu verlassen versuchte. Der 26-jährige Staatsangehörige Österreichs wurde auf der Stelle in Gewahrsam genommen. Es soll bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot gegen den Mann ausgesprochen worden sein. Zudem wurden im Lokal verschiedene Einbruchswerkzeuge entdeckt und beschlagnahmt. Der 26-Jährige befindet sich momentan in Polizeigewahrsam.