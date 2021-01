Wien-Ottakring: 24-Jähriger schlug im Streit mit Schreckschusspistole zu

Die Wiener Polizei nahm am Mittwoch in Wien-Ottakringeinen 24-jährigen Iraker fest, weil er mit einer Schreckschusspistole auf seinen Freund eingeschlagen haben soll.

Ein 22-Jähriger kam am Mittwoch kurz vor Mitternacht in eine Polizeiinspektion in Wien-Ottakring und gab an, dass er von einem Freund nach einem Streit mit einer Pistole auf den Kopf geschlagen wurde. Beamte der WEGA begaben sich zu der Wohnung des Tatverdächtigen in der Huttengasse.