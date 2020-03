Wien: Öffis in der Ostregion großteils regulär unterwegs

Bei den Öffis gibt es in Wien und der gesamten Ostregion noch keine Behinderungen wegen des Coronavirus. Man merke aber bereits einen deutlichen Rückgang der Fahrgäste.

Der öffentliche Nahverkehr in der Ostregion ist vorerst von der aktuellen Situation in Sachen Virusmaßnahmen kaum betroffen. Aktuell verkehren die öffentlichen Verkehrsmittel im Verkehrsverbund Ostregion (VOR) großteils nach Fahrplan, hieß es am Freitag. Lediglich bei Zügen der ÖBB, die auch im grenzüberschreitenden Verkehr unterwegs sind, kommt es zu Einschränkungen.