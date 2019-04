Wien: ÖAMTC bietet Gratis Fahrradkurse für Frauen

Seit 2014 werden vom ÖAMTC kostenlose Fahrradkurse für Frauen angeboten. Auch heuer werden wieder zehn Kurse stattfinden, bei sieben ist eine Anmeldung noch möglich.

In den vergangenen fünf Jahren haben 500 Frauen beim ÖAMTC in Wien das Fahrradfahren gelernt. Für die Kurse heuer gibt es noch freie Plätze “Das Angebot richtet sich an Frauen, die nie Rad fahren gelernt haben oder lange nicht gefahren sind”, sagt ÖAMTC-Diversitätsbeauftragte Nasila Berangy-Dadgar. Mit dem Ausbildungsangebot soll bewusst ein Zeichen im Sinne gelebter Integration gesetzt werden. Mit dem Kurs soll die selbständige Mobilität der Frauen gefördert werden.