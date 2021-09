Wien: Neue Behandlung für Brandopfer präsentiert

Im Wiener Austria Center werden beim Internationalen Kongress der Plastischen Chirurgie neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der regenerativen Medizin vorgestellt. Bei Verbrennungsopfern soll das ziel sein zu "heilen statt zu reparieren".

Die Medizin präsentiert im Austria Center Wien neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der regenerativen Medizin. Im Mittelpunkt wird dabei das laut den Veranstaltern zukunftsweisende "Tissue Engineering" stehen, das Unfall- und Verbrennungsopfern zugute kommen soll. Ziel sei es dabei zu "heilen statt zu reparieren", sagte Lars-Peter Kamolz, Leiter der Klinischen Abteilung für Plastische Chirurgie an der MedUni Graz.

Plastische Chirurgie: Heilen statt reparieren

"Die plastische Chirurgie besteht aus viel mehr als aus reinen Schönheits-OPs. Wir versorgen mit unserem breiten Spektrum eine Vielzahl von Menschen", sagte Kamolz. Die Zukunft liegt dabei laut Meinung des Experten auf regenerativen Technologien, "die gemeinsam mit Digitalisierung und Robotik gerade in der Medizin die meisten Quantensprünge hervorbringen." Ziel sei zu heilen statt zu reparieren. Wir in der plastischen Chirurgie fokussieren uns vor allem auf das Tissue Engineering, also der Gewebezüchtung und auf die induzierte Autoregeneration", sagte Kamolz. Das seien Methoden, die den Körper bei der Heilung unterstützen könnten und besonders bei der Behandlung von Verbrennungen eine große Rolle spielen, meinte der Experte.