Wien-Neubau wird 30er-Zone

Als erste Wiener Gemeindebezirk wird Wien-Neubau komplett zur 30er-Zone. Die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt überall außer in der geplanten Begegnungszone "Kühle Neubaugasse". Dort gilt Tempo 20.

Als erster Wiener Bezirk führt Neubau Tempo 30 flächendeckend ein. Eine Initiative der Grünen, der sich die SPÖ und die NEOS angeschlossen haben, wurde in der Bezirksvertretungssitzung "mit überwältigender Mehrheit" beschlossen, berichtete Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne). Die Regelung will man bis zum Schulanfang am 1. September umsetzen, hieß es am Montag auf Anfrage.