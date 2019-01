Wien-Neubau: Taschendiebin von Zivilbeamten auf frischer Tat ertappt

Am Freitag konnte ein auf Taschendiebstähle spezialisierter Beamter eine Frau in Wien-Neubau bei einem Diebstahl beobachten. Sie wurde vorläufig festgenommen.

Ein Beamter der Polizeiinspektion Stiftgasse konnte am Freitagnachmittag eine Frau in einem Geschäft beobachten, die sich mit einem Kleidungsstück in der Hand mehrfach an andere Kunden herandrängte. Dem Beamten war die 23-Jährige bereits aus zurückliegenden Streifen bekannt. Auch das Verhalten ist typisch beim Versuch, versteckt Geldbörsen von potenziellen Opfern zu stehlen.