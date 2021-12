Wien-Neubau: Rund 750 Gramm Heroin in Wohnung sichergestellt

Ein Mann wurde am Mittwoch in Wien-Neubau aufgrund des Verdachts des Suchtgifthandels festgenommen.

Ermittler der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität bemerkten bei Ermittlungen einen Mann. Am Mittwoch trafen die Beamten den Tatverdächtigen an, dieser wollte jedoch flüchten, wie die Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag in einer Presseaussendung berichtet.