Das Pärchen zündete vor der Wohnung der Bekannten Zeitungen an. ©APA

Wien-Neubau: Pärchen zündete Zeitungen vor Wohnung an

Vor einer Türe einer Wohnung in der Schottenfeldgasse in Wien-Neubau zündete ein Pärchen Zeitungen an.

Ein 48-jähriger Mann und seine 47-jährige Freundin haben am Freitag um 5.00 Uhr vor einer Türe einer Wiener Wohnung Zeitungen angezündet. Der Aktion dürfte ein Streit mit einer Bekannten vorausgegangen sein, die in der Wohnung lebt. Beim Eintreffen der Polizei warf die 47-Jährige zudem Gegenstände in Richtung der Beamten und versuchte, sie zu schlagen.

Die tobende Frau wurde laut Polizei festgenommen, ihr 48-jähriger Freund wurde angezeigt. Der Österreicher hat die Tat bei der Einvernahme zugegeben.