Wien-Neubau: Mutmaßlicher Opferstock-Seriendieb in Kirche festgenommen

Am Dienstag konnte ein Zeuge einen mutmaßlichen Opferstockdieb beobachten und die Polizei verständigen. Diese nahm den Mann fest. Es stellte sich heraus, dass er in den letzten Monaten bereits mehrmals als Opferstock-Dieb zugeschlagen hatte.

Wien-Neubau: Festnahme in Kirche

Mutmaßlicher Opferstockdieb soll bereits öfter zugeschlagen haben

Später stellte sicher heraus, dass der Tatverdächtige bereits zuvor für gelichartige Delikte in Kirchen anzeigt worden war. Diese ereigneten sich am 22. Juli in Wien-Leopoldstadt, am 27. Mai in der Wiener Innenstadt und am 20. Juli in Wien-Brigittenau.