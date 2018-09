Wien-Neubau: Frau wollte Strafe nicht zahlen und schlug auf Polizisten ein

Ein Fahrradpolizist wurde am Dienstagnachmittag in Wien-Neubau auf eine Fahrzeuglenkerin aufmerksam, die während der Autofahrt telefonierte. Als die 41-Jährige das ausgestellte Organmandat bezahlen sollte, eskalierte die Situation.

Gegen 15.20 Uhr wurde der uniformierte Fahrrad-Polizist auf eine Fahrzeuglenkerin aufmerksam, die während der Autofahrt telefonierte. Bei einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle am Museumsplatz in Wien-Neubau wurde der Frau ein Organmandat in Höhe von 50 Euro ausgestellt. Daraufhin fing die 41-Jährige an zu schreien, stieg aus dem Fahrzeug und wurde immer aggressiver. Als der Polizist die Frau zu beruhigen versuchte, kam die 41-Jährige immer weiter auf den Polizisten zu und trat mit ihrem Fuß nach dem Beamten und schlug auf ihn ein.