Wien-Neubau: Fahrrad-Lenkerin bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Am Montag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fahrrad-Lenkerin in der Seidengasse in Wien-Neubau. Die Frau zog sich dabei schwere Fußverletzungen zu.

Gegen 11.55 Uhr war ein 74-jähriger Pkw-Lenker in der Seidengasse unterwegs und wollte die Schottenfeldgasse in gerader Richtung überqueren. Der Autolenker (74) hätte beim Überqueren der Schottenfeldgasse bei der Seidengasse Nachrang gehabt, das Verkehrszeichen aber nicht beachtet. Im Kreuzungsbereich kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einer 53-jährigen Radfahrerin. Diese erlitt eine schwere Fußverletzung und wurde ins Spital gebracht.