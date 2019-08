Wien-Neubau: Betrunkene Lokalgäste attackierten Polizisten

Am Samstag rief ein Lokalbesitzer die Polizei, da einige Lokalgäste begannen, schreiend zu randalieren. Zwei der Randalierer gingen schließlich auch auf die Polizisten los.

Gegen 5.10 Uhr am Morgen rief ein Lokalbesitzer am Lerchenfelder Gürtel die Polizei um Hilfe, da er Probleme mit einigen Lokalgästen hatte. Einige Personen randalierten nämlich schreiend in dem Lokal. Die Randalierer warfen auch mit Sesseln und Gläsern nach den Polizisten.