Wien-Neubau: 14-Jähriger fügt Streitschlichter Messerstich in den Rücken zu

In Wien-Neubau kam es am Mittwoch zu einem Streit unter Jugendlichen. Ein 14-Jähriger, der den Streit zwischen einem anderen 14-Jährigen und einem 16-Jährigen schlichten wollte, erlitt dabei einen Messerstich in den Rücken.

Zu dem Vorfall soll es gegen 13 Uhr in der Neubaugasse gekommen sein. Der 14-jährige Österreicher fügte dem anderen 14-Jährigen eine Stichverletzung in den Rücken zu und flüchtete. Der ursprünglich am Streit beteiligte 16-Jährige wurde nicht verletzt.

Wien: 14-jähriges Opfer außer Lebensgefahr

Das Opfer wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige ist der Wiener Polizei namentlich bekannt. Aktuell wird nach ihm gefahndet. Die Ermittlungen des LKA Wien sind im Gange.