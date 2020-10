Wien: NEOS gehen zu dritt in Sondierungen

Kommende Woche sollen die Sondierungsgespräche in Wien losgehen. Die NEOS werden zu tritt in das Gespräch mit der SPÖ gehen.

Die NEOS gehen mit einem dreiköpfigen Team in die für nächste Woche avisierten Sondierungsgespräche mit der SPÖ. Neben Parteichef Christoph Wiederkehr werden auch die stellvertretende Klubchefin Bettina Emmerling und Nikola Donig, Generalsekretär der Bundespartei, teilnehmen, informierten die Rathaus-Pinken am Donnerstag die APA.

Wiederkehr, Emmerling und Donig bei Gesprächen

Emmerling sei als Bildungs- und Verkehrssprecherin prädestiniert "für zentrale Punkte des Gesprächs", hieß es. Donig wiederum soll u.a. seine Erfahrungen aus den Regierungsverhandlungen in Salzburg und generell die "bundespolitische Sicht" einbringen. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte angekündigt, nächste Woche mit den drei als Regierungspartner infrage kommenden Parteien ÖVP, Grüne und NEOS einmal Sondierungsgespräche führen zu wollen. Danach will Ludwig bekanntgeben, mit wem die Sozialdemokraten in vertiefende Koalitionsgespräche eintreten.