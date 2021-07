Wien: Neben Regen auch Hagel - Weinstöcke in Döbling beschädigt

Wien hat nach Angaben der Österreichischen Hagelversicherung zusätzlich zum Regen auch Hagel erlebt. Einen Schaden gibt es in Wien-Döbling an Weinstöcken.

Die Bundeshauptstadt Wien wurde laut der Österreichischen Hagelversicherung nicht nur von massiven Regenschauern, sondern auch zusätzlich von Hagel heimgesucht. Ein schwerer Schaden sei etwa an den Weinstöcken am Nussberg entstanden, hieß es am Montag in einer Aussendung. Auch wurden im Gebiet nördlich der Donau Salatkulturen schwer geschädigt. Der Gesamtschaden belaufe sich auf 750.000 Euro, berichtete die zuständige Landesleiterin der Hagelversicherung, Sabina Herndlhofer-Tuma.