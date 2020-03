Wien Museum will Corona-Alltag dokumentieren

Das Wien Museum möchte die aktuellen Geschehnisse rund um das Coronavirus für künftige Generationen festhalten. Deshalb wird um Mithilfe gebeten.

Alltag in Zeiten von Corona soll dokumentiert werden

"Der Ausbruch des Coronavirus und die Maßnahmen dagegen verändern das Leben in Wien radikal. Wie wird man in den kommenden Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten auf diese Zeit zurückblicken?", lautet die Fragestellung der Aktion, wie in einer Aussendung am Mittwoch hervorgehoben wurde.