Wien Museum nimmt Kindergarten-Zeichnung in Corona-Sammlung auf

Im Rahmen seiner Aktivitäten zur Dokumentation der Auswirkungen der Coronakrise nimmt das Wien Museum auch eine Zeichnung in seine Sammlung auf, in der sich ein Kindergartenkind mit der ungewohnten Situation auseinandersetzt.

Ziel des Museums sei es, über Objekte einmal nachvollziehbar zu machen, wie die Krise das Leben in der Bundeshauptstadt verändert hat, heißt es am Sonntag in einer Aussendung der Stadt Wien.