Wien Museum am Karlsplatz: Umbau um 108 Mio. Euro

Das Wien Museum am Karlsplatz ist seit ziemlich genau einem Jahr eine Großbaustelle und wird dies auch noch eine Weile bleiben. Ende 2023 ist die Eröffnung geplant, die Gesamtkosten belaufen sich auf über 100 Millionen Euro.

In den vergangenen Monaten ist bereits eine Menge am Gelände passiert. Die Fassade wurde entfernt, der Atriumbereich abgebrochen, die Fundamentierung des Neubaus mittels bis zu 40 Meter tiefer Bohrpfähle fertiggestellt, die Decke des obersten Geschoßes ist verschwunden. Letzteres ist insofern notwendig, als der Haerdtl-Bau aus den 1950er-Jahren um zwei Etagen - die "Fuge" (3. Obergeschoß) mit Räumlichkeiten für Veranstaltungen sowie einem Cafe mit großer Terrasse und Blick auf den Karlsplatz und dem schwebenden 4. Obergeschoß mit zusätzlichen 1.200 Quadratmetern für Sonderausstellungen.

Wien Museum: Grundkonstruktion soll im Herbst stehen

Das denkmalgeschützte und deswegen nicht gerade einfach zu renovierende Ausstellungshaus nahe der Karlskirche wächst aber nicht nur in die Höhe, sondern auch in die Tiefe - und zwar für ein Grafikdepot und Räume für die Haustechnik. Dafür wird das Untergeschoß um mehr als 20 Meter in Richtung Karlsplatz vergrößert. Die Stahlbetonarbeiten hierfür sind bereits abgeschlossen. An dieser Stelle wird sich ebenerdig künftig die "Plaza" samt Gastrobereich, einem dem Eingang vorgelagerten Pavillon und drei neu gepflanzten Bäumen befinden.