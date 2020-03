WIEN MITTE The Mall lädt zum Blogger Fashionmarkt

WIEN MITTE The Mall lädt am 13. März zum Fashionmarkt. Dabei wird es außergewöhnliche Mode zu sehen geben.

Am 13. März findet der große Blogger Fashionmarkt bei WIEN MITTE The Mall statt. Von 11 bis 20 Uhr wird außergewöhnliche Mode, die man so sonst nirgends findet, gezeigt. Der Eintritt ist frei.

Fashionmarkt: Diese Persönlichkeiten sind dabei

Mit dabei sein werden unter anderem Sonia Dhillon, Hank Ge und The Cosmopolitas. Außerdem laden die Blumenköniginnen von "We are flowergirls" zu einem kostenlosen Flower-Crown-Workshop. Vor Ort werden auch die Liveband 9 to 5 und die Kuchenkünstlerin "Cakeporn by Stolzes" sein. Die Besucher haben außerdem die Chance, ihren Fashioneinkauf zurückzugewinnen.

Fashionistas erhalten so die einmalige Chance, modische Masterpieces zum Schnäppchenpreis zu erstehen. Mit dabei sind auch Nina Himmelreich von NHMML, Kathrin Kurzbauer von styled by K, Yannick Rou, Zoran Avramovic, Beatrix Treml von Amiga Princess, Katharina Felber von Froilein Couture, The Cosmopolitas, Marie von ouijesusmarie, Dennis Glanz, Zoé Karapetyan und Anna Ullrich.

