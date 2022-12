Wien Mitte The Mall erfüllte 41 Weihnachts-Wünsche

Im November startete Wien Mitte The Mall eine Charity-Aktion, bei der Frauen aus dem CS Haus für Mutter und Kind in Wien nach ihren Weihnachtswünschen befragt wurden. 41 dieser Wünsche konnten nun vor Weihnachten erfüllt werden.

Gemeinsam mit Kunden und Kundinnen von Wien Mitte The Malk konnten 41 Wünsche vor Weihnachten erfüllt und die festlich verpackten Geschenke am Dienstag, den 20. Dezember an das Mutter-Kind-Haus der Caritas Socialis im 9. Bezirk übergeben werden.